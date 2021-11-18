ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بكوريا منذ بداية الجائحة

أعلنت كوريا الجنوبية عن أكبر قفزة يومية لها في الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، في الوقت الذي بدأ فيه مئات الآلاف من الطلاب في التردد على المدارس لإجراء اختبارات الالتحاق بالجامعة في البلاد وسط مخاوف متزايدة بشأن انتشار سلالة دلتا من الفيروس.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن الحالات الجديدة البالغ عددها 3292 حالة التي أبلغت عنها الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، تمثل اليوم الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه الأعداد ثلاثة آلاف حالة وترفع عدد الحالات على الصعيد الوطني إلى 406065 حالة.

ارتفاع عدد الوفيات إلى 3187 حالة في كوريا

وقالت الوكالة، إن 29 مريضا بالفيروس لفظوا أنفاسهم الأخيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3187 حالة، بينما يوجد 506 آخرين في حالة خطيرة أو حرجة.

وتابع تقرير «أسوشيتد برس» أن حوالي 509 آلاف طالب يؤدون الامتحان الذي يستغرق يوما واحدا في 1395 موقعا في جميع أنحاء البلاد، من بينها المستشفيات والملاجئ حيث يخضع 68 طالبا مصابا و105 آخرين للحجر الصحي، حسبما قالت وزارة التعليم الكورية.

وتابع التقرير أنه في المدارس، تطلب الأمر قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الفصول الدراسية للاختبار، وإرسال من يعانون من الحمى إلى مناطق اختبار منفصلة.

يعد الاختبار السنوي، المسمى «سونونج» أو اختبار القدرة على الدراسة الجامعية، أمرا بالغ الأهمية في كوريا، حيث تعتمد الوظائف والمكانة الاجتماعية وحتى احتمالات الزواج بشكل كبير على الجامعة التي تخرج منها الشخص.

وللحد من الضوضاء، خططت سلطات النقل لإيقاف هبوط ومغادرة الطائرات مؤقتا في المطارات أثناء الجزء المتعلق بالاستماع إلى اللغة الإنجليزية من الاختبار، كما جرى السماح لموظفي المكاتب الحكومية والشركات الخاصة بالتأخير عن العمل، بينما أخرت البورصة افتتاح تعاملاتها لمدة ساعة لإخلاء الطرق أمام المتقدمين للاختبار.

وقالت أم لأحد المتقدمين للاختبار في سول، للوكالة الأمريكية إن الطلاب لم يحصلوا على دروس مناسبة بسبب كوفيد – 19، وكثيرا ما رأيت ابني يشعر بالقلق كثيرا ويعاني.