رئيس «بورسعيد الجديدة» يتابع الاستعداد للأمطار.. وغرفة طوارئ لمواجهتها

تفقد المهندس مجدي علي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، مشروع محطة محولات شرق بورسعيد، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروع، لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات لسرعة الاستفادة من المحطة.

إنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة بالجودة المطلوبة

وأوضح رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة بحسب بيان، أنّ المحطة بجهد 66/22 ك.ف، شامل خط الربط، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ بها 92%، وجارٍ تنفيذ أعمال الاختبارات اللازمة مع شركة نقل الكهرباء استعدادا لتحميل الجهد على المحطة، مشددا على الشركة المنفذة بالانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني.

غرفة طوارئ 24 ساعة لمواجهة الكوارث والأزمات

وفي سياق متصل، تابع المهندس مجدي علي حسين، إجراءات مواجهة التعامل مع الحالات الطارئة والأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، موضحا أنّه جرى تشكيل غرفة طوارئ في الجهاز للعمل على مدار 24 ساعة يوميا لمواجهة الكوارث والأزمات.

وأشار رئيس الجهاز إلى التنسيق مع الشركات العاملة بالمدينة لوضع المعدات تحت تصرف الجهاز في حالات الطوارئ، والتنسيق مع الجهات المعنية خارج الجهاز (الدفاع المدني – شركة توزيع الكهرباء)، للتعاون في حالات الطوارئ وهطول الأمطار الغزيرة.