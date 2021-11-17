عادة ما يكون التقديم لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتمّ بشكل إلكتروني، عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

لذا تعد خطوات التسجيل الإلكتروني في موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، عقب أي طرح، حيث يبحث الراغبون في الحجز، عن خطوات التسجيل، كي يتمكّنوا من إتمام عملية الحجز، ومن ثم الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

ومن المنتظر خلال هذه الفترة، أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالإعلان عن الطرح الجديد، وتفاصيل المساحات والأسعار داخله الإعلان الجديد، حيث متوقع أن يشمل الطرح عددا كبيرا من المدن الجديدة، المعتاد الطرح بها في كل إعلان.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن التسجيل الإلكتروني لحجز شقق «الإسكان» الجديدة، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط التسجيل الإلكتروني لحجز شقق «الإسكان» الجديدة

يمكن للراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعى الجديدة، تقديم طلب الحجز، من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طريق الضغط هنا.

كل ما تريد معرفته عن التسجيل الإلكتروني لحجز شقق «الإسكان» الجديدة

تبدأ عملية التسجيل الإلكتروني، بأن يقوم العميل الراغب في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ثم التصفح داخل الموقع لأسفل إلى آخر الصفحة والضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية»، تسجيل الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية، وتسجيل رقم البطاقة الشخصية.

بالإضافة إلى تسجيل رقم التليفون المحمول، وكتابة كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور من خلال الرمز المرسل لهاتفك.

ثم تسجيل البيانات من حيث النوع «ذكر/ أنثى»، وتسجيل بيانات الحالة الاجتماعية «أعزب/ متزوج/ مطلق/ أرمل»، ووضع علامة صح في مربع «لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام»، ثم الضغط على كلمة «تسجيل».