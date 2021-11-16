بريد الوطن.. شقة ضمن الحالات القاسية يا وزير الإسكان

أنا سيدة مكافحة، مغلوبة على أمرى، لدىَّ أربعة أبناء بمراحل التعليم المختلفة، وأنا أساساً من المنيا، لكنى تركتها وانتقلت للقاهرة منذ فترة طويلة، وفى عام 2010 اختفى زوجى، ولا أعرف عنه شيئاً حتى الآن.. كنت أقيم مع أولادى فى شقة، ثم طُردنا منها، وساعدنى أهل المروءة والخير بأن وفَّروا لى شقة إيجار جديد فى منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، كما ساعدونى فى دفع الإيجار، ولأن الحِمل ثقيل اضطررت للعمل خادمة بالمنازل، وأخشى أن يتوقف أهل الخير عن مساعدتى فأجد نفسى مطالبة بسداد الإيجار وأنا لا أقوى على ذلك، أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بمنحى شقة ضمن الحالات القاسية والأوْلَى بالرعاية.

هناء إسماعيل عبدالقادر- الدرب الأحمر - القاهرة

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com