قصة نجاح الإعلامية شيرين دويك في ماسبيرو.. من كلية الآداب للتلفزيون

رحلت عن عالمنا أمس الإعلامية شيرين دويك، وبحسب ما قالته صفحة «ماسبيرو الأصل»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المذيعة الراحلة توفت إثر ألم مفاجئ، لم يتوقع أحد أن ينتهي بوفاتها، ولكنها إرادة الله، متابعة: «رحمها الله رحمة واسعة وصبّر أهلها ومحبيها»، ولكن من هي الإعلامية شيرين دويك؟.

تصدر سؤال من هي الإعلامية الراحلة شيرين دويك، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة.

من هي الإعلامية شيرين دويك

وللرد على سؤال من هي الإعلامية شيرين دويك، فهي ابنة التليفزيون المصري، والتي استطاعت الحصول على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة عين شمس، ولكنها عملت في بداية حياتها المهنية بمجال السياحة والفنادق.

شيرين دويك تدخل مجال الإعلام

تمكنت الإعلامية شيرين دويك، من دخول الإعلام، والانضمام إلى التليفزيون المصري، عن طريق مسابقة أعلن عنها التليفزيون لاختيار مذيعات واستطاعت اجتياز الاختبارات والانضمام إلى ماسبيرو.

الإعلامية شيرين دويك تلتحق بمبنى ماسبيرو

والتحقت الإعلامية شيرين دويك، بمبنى ماسبيرو في عام 1998، وتمكنت من تقديم العديد من البرامج، مثل: «نص ساعة صحافة»، و«ألبوم الذكريات»، و«جناب السفير»، ولتتنقل بعد ذلك إلى القناة الأولى، وكانت رئيسة التليفزيون في ذلك الوقت، هي المذيعة الراحلة سهير الأتربي.

ونعى العديد من الإعلاميين زميلتهم المذيعة شيرين دويك، وذلك عبر صفحاتهم المختلفة على موقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت الإعلامية بالفضائية المصرية داليا ناصر، «لا إله إلا الله، البقاء لله وربنا يجعل مثواها الجنة.. من أروع وأرق المذيعات».

بينما كتبت الإعلامية شيرين المليجي، «الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله بشكل مفاجئ، ألم في المعدة، ثم تشخيص الطبيب أنه قولون، ثم وفاة في أثناء النوم بعد ساعات».

التحقت الإعلامية شيرين دويك، بزميلتها المذيعة الراحلة مها حسني، التي فارقت الحياة خلال الأيام الماضية أيضاً، والتي أعلنت عن وفاتها أيضاً صفحة «ماسبيرو الأصل»، عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلة «الإعلامية مها حسني، في ذمة الله».