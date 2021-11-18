اتحاد العمال: تطعيم العاملين والنقابات العامة بلقاح كورونا الأحد

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص قافلة طبية لتطعيم كافة العاملين بالاتحاد العام والنقابات العامة وجميع المؤسسات الاجتماعية والثقافية التابعة له، بلقاح فيروس كورونا المستجد، داعيًا كل من لم يتلقى اللقاح بتسجيل بياناته لدى إدارة الشؤون الإدارية بالاتحاد.

الوقاية من فيروس كورونا

وقال حسن شحاته، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان اليوم الخميس، إن القافلة سوف تبدأ عملها من صباح يوم الأحد المقبل بقاعة كبار الزوار بالاتحاد العام، موضحًا أنّ هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع سياسات الدولة نحو الوقاية من فيروس كورونا، وحرصًا من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على سلامة وصحة جميع العاملين فيه.

جهود الدولة في مواجهة كورونا

وتبذل الحكومة، جهود كبيرة لمواجهة خطر فيروس كورونا والحد من انتشاره في البلاد، وقد طبقت منذ أيام حظر دخول العاملين بالمنشآت الحكومية دون لقاح، بدءًا من 15 نوفمبر، وفي حالة رفض الموظف الحصول على الموظف عليه تقدم تحليل «pcr» بالنتيجة السلبية، كل 3 أيام، للسماح له لدخول مقر عمله، على أن يكون 1 ديسمبر المقبل هو بداية التطبيق على المواطنين، حيث أنه لن يُسمح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

وشهد العالم منذ عامين، ظهور جائحة كورونا، حيث بدأ ظهورها في مدينة ووهان الصينية، ومن ثم انتقل فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19 »، إلى جميع أنحاء العالم، وهو الفيروس اللعين الذي تسبب في وفيات وإصابات بالملايين حول العالم، في المقابل اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها مواجهة كورونا والحد من انتشار الفيروس.