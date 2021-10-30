أماكن لن تستطع دخولها دون شهادة التطعيم بلقاح كورونا.. منها المحاكم

جهود كبيرة تبذلها الحكومة، لمواجهة خطر فيروس كورونا والحد من انتشاره في البلاد، وقد أعلنت منذ أيام عن تطبيق حظر دخول العاملين بالمنشآت الحكومية دون لقاح، بدءًا من 15 نوفمبر المقبل، وسيكون على الموظف تقديم تحليل البي سي آر بالنتيجة السلبية، كل 3 أيام، للسماح له لدخول مقر عمله، على أن يكون 1 ديسمبر المقبل هو بداية التطبيق على المواطنين، حيث أنه لن يُسمح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

ممنوع دخول المحاكم

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز الأماكن التي ستطبق حظر الدخول دون تطعيم، سواء للعاملين أو حسب ما تم إعلانه للمواطنين، والتي جاءت كالآتي:

- قررت الحكومة عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته.

- أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه سوف يتم منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم منتصف نوفمبر المقلبل إلا بشهادة تطعيم لقاح كورونا، أو من خلال شهادة bcr، وهي الشهادة التي تثبت إصابة الشخص بفيروس كورونا من عدمه.

- تم إخطار نقابة المحامين بقرار وزير العدل، حيث تلقت النقابة خطابًا من المستشار محمد شوقي فتحي، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، يتضمن دعوة المحامين للتعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن حظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا المصالح الحكومية.

الأوقاف والأزهر

- قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدم السماح بدخول العاملين مقار عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتقديم الشهادة المثبتة لذلك عند الدخول، أو تقديم تحليل «PCR» كل 3 أيام.

- يحظر دخول العاملين بكل قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتقديم الشهادة المثبتة لذلك عند الدخول، أو تقديم تحليل «PCR» كل 3 أيام.

مديريات التربية والتعليم

- أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا لجميع المديريات التعليمية يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك.

هيئات وقطاعات السكة الحديد

- أصدرت وزارة النقل قرارًا تم تعميمه على كافة الهيئات والقطاعات ببدء تطبيق منع دخول الموظفين مقار عملهم اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل، أو عمل مسحة «PCR» كل 3 أيام.

الأندية والمولات

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، في تصريحات له مؤخرًا، تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أن لجنة إدارة الأزمة تدرس أن يكون تعاطي لقاح كورونا شرطًا لدخول الأندية الرياضية والمولات والأماكن العامة والترفيهية، والمطاعم والسينما.