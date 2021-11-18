طلاب «الحرية النموذجية» بالقاهرة الجديدة يزورون مشروعات «الإدارية»

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إنّه جرى استقبلت وفد من طلاب مدرسة الحرية النموذجية للمرحلة الثانوية، في مدينة القاهرة الجديدة، لزيارة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بالتنسيق مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تطبيقا للمبادرة الطلابية «معا نبني الجمهورية الجديدة».

شرحٍ وافٍ عن المشروعات المختلفة بالقاهرة الجديدة

وأضاف المهندس شريف الشربيني، بحسب بيان عنه، أنّ الزيارة بدأت باستقبال الطلاب بمقر الجهاز لتقديم شرحٍ وافٍ عن المشروعات المختلفة بالمدينة، والتعرف على مدى الإنجاز والتطور التكنولوجي وأهم المشروعات التي تميز المدينة، وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي الجهاز.

وتابع الشربيني، أنّه جرى اصطحاب الطلاب بجولة ميدانية بمشروعات المدينة، شملت منطقة الأعمال المركزية والحي السكني الثالث R3، والحي الحكومي وغير ذلك، كما قدّم المهندس أحمد العربي، معاون رئيس الجهاز خلال الجولة، شرحا عن جميع المراحل التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وأهمية وكيفية ربط تلك المشروعات بأكبر شبكة بنية تحتية ذكية على مستوى الجمهورية، ومدى التطور الذي وصلت له المدينة.

تعزيز الشعور بالانتماء الوطني

وأوضح رئيس الجهاز، أنّه جرى الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالطلاب، والذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من حجم الأعمال بالمدينة، مؤكدين أنّ الزيارة ساهمت في تعزيز الشعور لديهم بالانتماء لوطنهم، وإعطاء دفعة للتفوق الدراسي بالمراحل المقبلة.