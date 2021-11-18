بالأسماء.. إصابة 8 في انقلاب ميكروباص على طريق «مصر - الفيوم»

كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة و10 دقائق صباحا، حينما واصلت سيارة ميكروباص محملة بالركاب سيرها على طريق «مصر - الفيوم» الصحراوي، يجلس كل راكب يفكر في مشاكله وأمنياته، بينهم من هو ذاهب لدراسته في إحدى الكليات بالقاهرة، وآخرين ذاهبون للعمل، بينما هناك من كان ذاهبا للخضوع للكشف الطبي لدى أطباء القاهرة المتميزين، وفجأة قاطع أفكارهم صوت انفجار شديد، تبعه اهتزاز ضخم في السيارة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وعدم قدرته على السيطرة عليها، فانقلبت بهم السيارة على الطريق مُتسببة في إصابتهم جميعا.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الفيوم الصحراوي، بعد مدخل طريق أسيوط الغربي بنطاق المركز، وإصابة ركابها.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما تسبب في إصابة 8 أشخاص بإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إصابة كل من ياسر مراد أحمد، 36 سنة، باشتباه خلع بالكتف، وعبد الرحمن السيد أحمد، 32 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد علي محمد، 36 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، وأحمد عشري السيد، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد العليم أحمد محمد، 40 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، ووليد ثابت جنيدي، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد العزيز أحمد جمعة، 23 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، وأحمد السيد أحمد، 20 سنة، بسحجات متفرقة بالجسم.

3 سيارات إسعاف تنقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور هرعت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.