إصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالفيوم: كانوا راجعين من رحلة

كانت الأسرة في الطريق عائدة من قضاء عطلة نهاية الأسبوع بأحد حدائق الجيزة، عندما فوجئ الجميع بصوت انفجار ضخم، تبعه اهتزاز شديد في السيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتبين انفجار إطار السيارة بسبب سيرها بسرعة عالية على طريق «مصر– الفيوم»، أمام السبع نُصب، بنطاق مركز سنورس، ما أدى لانقلاب السيارة المحملة بالركاب، وإصابة جميع من فيها، وعددهم 7 أشخاص بينهم طفلان، بإصابات مختلفة، تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فيما هرعت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي محملة بالركاب

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة سنورس، يُفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر الفيوم، أمام السبع نُصب بنطاق المركز، ووجود مصابين وجميعهم من أسرة واحدة.

قوات الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة سنورس، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، بسبب انفجار إطار السيارة فجأة، وسير السيارة بسرعة عالية، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم قدرته على التحكم فيها.

الإسعاف تنقل المصابين لمستشفى الفيوم

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 7 مصابين بينهم طفلان، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة

وتبينّ أنّ الحادث تسبب في إصابة نور السيد فرج، 65 سنة، بكدمات بالعمود الفقري، ورحاب عبد التواب علي، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسنت محمد حمدي، 25 سنة، باشتباه كسر بمفصل الركبة اليمنى، وآية محمد رزق، 12 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وسليم محمد حمدي، سنة ونص، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد حمدي مصطفى، 45 سنة، بكدمات وسحجات ونزيف بالأنف، ونجاح سيد محفوظ 63 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم.

حرر محضر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.