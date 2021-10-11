إصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة أجرة بالفيوم.. ننشر أسماء المصابين

صوت انفجار شديد تبعه احتكاك شديد وعدم اتزان للسيارة، وسط صرخات مستقليها، بعدما انفجر إطار السيارة خلال سيرها على طريق «مصر - الفيوم»، أمام مساكن ميمنة اتجاه الفيوم، فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ولم يتمكن من السيطرة عليها، متسببةً في إصابة مستقليها، والذين بلغ عددهم، 14 عاملا وعاملة، بإصابات متنوعة.

بلاغ بإصابة 14 شخصًا في حادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يُفيد بورود بلاغ، من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة أجرة إثر انفجار إطار السيارة، وإصابة 14 شخصًا، وذلك أمام مساكن ميمنة بنطاق المركز.

الشرطة تعاين موقع انقلاب سيارة

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وجرى معاينة الحادث، وتبين أنّها كانت تنقل 14 عاملا وعاملة في أحد المصانع بمنطقة كوم أوشيم، واستدعاء سيارات الإسعاف.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في الحادث، وهم: «نجلاء فتحي علي، 40 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود عاشور عبد الفتاح، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهدى حسين فرج الله، 43 سنة، مصابة بكدمات واشتباه كسر بالعمود الفقري، ووردة محمد قرني، 35 سنة، مصابة بكدمات واشتباه كسر بالضلوع، وأسماء سعد قرني، 32 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، ومها جابر قرني، 45 سنة، مصابة باشتباه كسر بالضلوع، وحسنية فاضل أبو زيد، 39 سنة، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، وعمار عادل شعبان، 23 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وياسمين علي شعبان، 24 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن وجرح بالوجه، وأحمد ناصر محمود، 31 سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيمن، ويوسف شعبان أيمن، 17 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر، ورشا جمال أحمد، 40 سنة، مصابة بجرح متهتك بالرأس، وشعبان علي فاضل، 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات، وياسمين شاكر أحمد شاكر، 23 سنة، مصابة بكدمة بالفقرات الظهرية»، وجميعهم جرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.