تسجيل لقاح كورونا لطلاب المدارس.. تعرف على الفئات المستثناة

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات التعليمية بضرورة الاهتمام بتسجيل لقاح كورونا لطلاب المدارس ومراعاة الفئات المستثناة التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار حرصها على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، لافته إلى أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن تسجيل لقاح كورونا لطلاب المدارس يتم من خلال موقع وزارة الصحة والسكان، موضحة أنه جرى التنبيه على جميع المديريات التعليمية بضرورة متابعة تسجيل الطلاب للحصول على اللقاح، لافته إلى أنه غير مسموح بدخول أي طالب للمدرسة ودرجة حرارته مرتفعة.

الفئات المستثناة من تسجيل لقاح كورونا لطلاب المدارس

حددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستثناة من تسجيل لقاح كورونا لطلاب المدارس في السطور التالية:

-لا يتم إعطاء لقاح كورونا لأي طالب لديه رد فعل تحسسي شديد اتجاه اللقاحات، مثل الحساسية المفرطة.

- الأطفال المصابون بالإنلفونزا أو كورونا.

- الأطفال أقل من 15 عاما.

«شوقي»: الصحة ستحدد موعد تلقى اللقاح للطلاب

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه يجرى تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مشدداً على الطلاب بضرورة التسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن وزارة الصحة والسكان ستعمل على تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يختاروه، مؤكداً أنه جرى التنبيه على جميع المديريات التعليمية بضرورة تحديد أعداد الفئات المستفيدة للحصول على لقاح كورونا.

وبدأت مديريات التربية والتعليم، إعداد قاعدة بيانات بأسماء وأعداد طلاب المرحلة الثانوية المستهدفين من التطعيم، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.