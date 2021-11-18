التعليم: الإدارات التعليمية تعقد امتحانات «4 ابتدائي» حسب رؤيتها

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات لامتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، ووجهت المديريات بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لشرح المقررات الدراسية حتى قرب موعد الامتحانات، وحث الطلاب على الاستفادة من المنصات التعليمية التي تبث فيديوهات لشرح الدروس بطرق مبسطة في جميع المواد الدراسية.

وأكدت مصادر في المديريات التعليمية، أن كل إدارة تعليمية ستعقد الامتحانات وفق رؤيتها الخاصة وفي المواعيد التي تناسبها على أن تبدأ اعتبارًا من نهاية شهر نوفمبر الجاري، موضحة أنه سيتم التنبيه على جميع الإدارات بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وخلوها من التعقيد.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة التنسيق الكامل مع المدارس للاستعدادات لعقد الامتحانات، مشددة على ضرورة وضع بنوك أسئلة تسهل على الطلاب فهم آلية الامتحان ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب في وضع الأسئلة.

«شوقي»: على الطلاب الاستفادة من المنصات التعليمية لفهم المقررات الدراسية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة وفرت العديد من المنصات التي تخدم الطلاب وتسهل عليهم فهم طبيعة المقررات الدراسية، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة منها، مثل منصة حصص مصر التعليمية وقناة مدرستنا وبنك المعرفة المصري.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة وفرت خاصية الـ«QR Code» على الكتب المدرسية تسهل على الطلاب فهم المقرر الدراسي والاستماع لشرحه من خلال الهاتف المحمول، موضحًا أن الهدف من مناهج الصف الرابع الابتدائي هو المعرفة وتوسيع مدارك الطالب.

وتابع الدكتور طارق شوقي، أن المناهج تم تطويرها من قبل مجموعة من المتخصصين بالتعاون مع مؤسسات تعليمية كبرى، مضيفًا أن الامتحانات ستعقد على مستوى الإدارة التعليمية وليست على مستوى المديريات، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل النهائية للامتحانات خلال أيام وسيتم تعميمها على الإدارات التعليمية للالتزام بها.