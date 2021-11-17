«القوى العاملة»: تعيين 742 شابا بجنوب سيناء وصرف منح رعاية اجتماعية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، بتعيين 742 شابا، منهم اثنين من ذوي الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1417 شابا.

صرف منح رعاية اجتماعية وصحية

تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 12 ألف جنيه لـ 6 عمال منح مولود جديد، ومنحتي زواج لعامل بمبلغ 4000 جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، وصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى، فضلاً عن تسجيل 21 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإصدار وتجديد 16 ترخيص عمل للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

حملات للتفتيش على المنشآت

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 173 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقي 55 شكوى عمالية وتسوية 6 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 21 شكوى، و20 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 67 منشأة، وأسفر عن تحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 60 قياس مهارة.

وقال «علم الدين»، إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.