حصول 3 وحدات تابعين للتأمين الصحي الشامل على اعتماد الهيئة العامة والرقابة الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، عن نجاح 3 وحدات رعاية أولية تقدم خدمات طب أسرة وتابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، في الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك وفقًا للمعايير المحدثة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية إصدار يوليو 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من الإسكوا.

13 منشأة طبية تابعة للهيئة تجتاز معايير الاعتماد

وأكد بيان هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الوحدات الثلاث الحاصلة على درجة الاعتماد بمحافظة بورسعيد تشمل وحدات «الكويت، شمال الحرية، حوض بدران».

وأضاف البيان، اعتماد 9 منشآت رعاية أولية كان قد سبق اعتمادهم خلال العام الجاري، تشمل مراكز ووحدات طب أسرة «شرق النوادي، أم خلف، علي بن أبي طالب، سهل الطينة، الحي الإماراتي، القابوطي، بحرالبقر القديمة، العلاج الطبيعي، الصفوة» ببورسعيد.

وتابع البيان، اعتماد مستشفى النصر التخصصي كأول مستشفى حكومي في القطاع الحكومي، حاصلة على درجة الاعتماد المعترف بها دوليًا، بإجمالي 13منشأة طبية معتمدة، من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR طبقًا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليًا من منظمة الاسكوا.

ومن جانبه، هنأ المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل داخل الوحدات الثلاث والتي تشمل «الحرية، الكويت، حوض بدران»، لوصولهم لدرجة الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( إسكوا).

السبكي يثمِّن الجهود المبذولة للوصول إلى درجة الاعتماد

وثمَّن السبكي، كافة الجهود المبذولة للوصول لهذه الوحدات لاجتياز معايير الاعتماد مع الأخذ في الاعتبار معايير الجودة العالمية، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض، وذلك تماشيًا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأعرب السبكي، عن بالغ سعادته لاعتماد 13منشأة طبية حتى الآن، لاجتيازهم المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الاعتماد القومي المعترف به من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعترف به دوليًا من منظمة «الاسكوا»، وهو ما يعنى عمل مراجعة وتقييم شامل للمنشأة بواسطة مراجعي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة، التى ترتكز على المريض طبقا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، بما يدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى.

وأكد السبكي، أن هذا الاعتماد يعد دليل قاطع يعكس التزام الوحدات المشار إليها عاليه بكافة متطلبات التسجيل والتي ترتكز على البنية التحتية المهيأة من إنشاءات وأفراد ونظم لتتطابق مع معايير الاعتماد من خلال 4 أقسام، أولها قسم خاص باشتراطات أساسية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص من وزارة الصحة، والقسم الثاني يتناول متطلبات السلامة الوطنية، التي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حد سواء، مرورًا باجتيازها المتطلبات الأساسية للجودة، والتى تركز على كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية.

وأشار السبكي، إلى أن القسم الأخير يعتمد على النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة ويشمل مجموعة السياسات والإجراءات والخطط والبرامج وأدلة العمل بالمستشفى، لافتا إلى أنه بناءًا على هذا الاعتماد فإنه يتم تسجيل أعضاء المهن الطبية العاملين بتلك المنشآت لضمان تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بواسطة مقدمي الخدمة المؤهلين والقادرين كمًا وكيفًا على تقديم الخدمات بصورة صحيحة بما يضمن تقديم أداء احترافي للخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.