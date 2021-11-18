منى زكي تكشف علاقتها بالنمر الأسود في ذكرى ميلادهما: «أنا ضهري اتكسر من بعده»

«أنا ضهري اتكسر في الفن من بعد وفاته» هكذا عبرت الفنانة منى عن مدى قوة وترابط العلاقة بينها وبين الفنان القدير أحمد زكي الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ75، ويصادف نفس اليوم احتفالنا بعيد ميلاد منى زكي الـ45.

3 أفلام سينمائية تجمع منى وأحمد زكي

ربطت الفنانة منى زكي علاقة قوية بالنمر الأسود الفنان أحمد زكي، فكانت تعتبره بمثابة والدها بالتبني، كما شاركت معه في 3 أفلام سينمائية صنعت شهرتها، وهي أفلام: «اضحك الصورة تطلع حلوة، أيام السادات، حليم»، ودائمًا ما تحرص في لقاءتها التليفزيونية على الحديث عنه وعن كواليس الأعمال التي جمعتهما.

وقالت منى زكي خلال لقاء سابق: «أنا ضهري اتكسر في الفن بعد وفاة أحمد زكي، أنا كنت لا شئ في الفن وهو كان مؤمن بيا هو والأستاذ وحيد حامد، وساندوني ووقفوا جنبي».

منى زكي: أحمد زكي الماستر بتاع كلمة التشخيص

أما عن حب الفنان أحمد زكي للفن، أوضحت منى ذلك أنه كان يتخذ الفن كعشيقته التي يحبها ويتحدث عنها معظم الوقت، ويحب كافة تفاصيلها، قائلة: «كان بيعد يتكلم عن الفن بعشق كأن دي عشيقته، وكل تفصيلة في الفن هو بيحبها وبيعشقها، وكان بيمثل بطبيعية وهو بيجسد الدور مش مجرد تمثيل، فهو الماستر بتاع كلمة التشخيص».

وتطرقت «زكي» للحديث عن كواليس فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة» والذي كانت تجسد خلال أحداثه ابنة الفنان أحمد زكي، كما عبرت عن سعادتها الشديدة بقبول الدور عندما أخبرها المخرج شريف عرفة أنها سوف تمثل أمام أحمد زكي، ولكن لسوء الحظ تعرضت منى لحادث بعد أخذها لسيناريو الفيلم بأسبوع وظلت في المنزل 8 شهور حتى تتعافى من الحادث.

منى زكي ترفض العلاج الطبيعي لتشارك في «اضحك الصورة تطلع حلوة»

وأضافت أن بعد انتهاءها من العلاج تواصلت مع صناع الفيلم فأخبروها أنهم في انتظارها ليبدأوا تصوير الفيلم كما قدموا الدعم الكامل لها، فقامت منى برفض استكمال العلاج الطبيعي للمشاركة في «اضحك الصورة تطلع حلوة».