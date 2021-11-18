مصر الرقمية للتموين تحدد خطوات إضافة الزوجة لبطاقة الزوج

ذكرت بوابة مصر الرقمية للتموين، الطرق التي يتم من خلالها إضافة الزوجة لبطاقة التموين، والتي تتم من خلال أيقونتي «فصل اجتماعي» أو «ضم أفراد أسرتي»، حيث يتم من خلالها فصل وضم الزوجة من بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة تموين الزوج، وذلك إذا كانت الزوجة مقيدة تموينيا ومدرجة على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

خطوات إضافة الزوجة عبر بوابة مصر الرقمية للتموين

وأكدت بوابة مصر الرقمية للتموين، أن أيقونتي «فصل اجتماعي وضم أفراد أسرتي» منشطين ومفعلين عبر الرابط الرسمي للبوابة، في حين أن خدمة «إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا» لا تزال متوقفة، حيث أصبح الآن لا يوجد إضافات جدد على بطاقات التموين، وأن المتاح فقط هو نقل من بطاقة تموين إلى بطاقة أخرى مع تحديد سبب النقل.

وتوقفت خدمة إضافة الزوجة المحرومة تموينيًا عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، مع عدد من الخدمات التموينية الأخرى التي توقفت منذ ما يقرب من شهر وهي خدمات «إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء غبر المقيدين تموينيا، وإضافة الزوجة المحرومة، وإضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط».

طريقة إضافة الزوجة لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1 - الدخول إلى بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2 - الضغط على بند ضم أفراد أسرتي.

3 - تدوين بيانات بطاقة التموين رقم البطاقة وعدد الأفراد والمحافظة والمديرية والإدارة التموينية ومكتب التموين والبدال.

4 - كتابة اسم الزوجة والرقم القومي لها وتحديد صلة القرابة بأنها زوجة.

5 - الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

23 مليون بطاقة تموين بمصر

ويوجد في مصر ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموين، مقيد عليها 64 مليون مواطن يصرفون الحصص ومقررات السلع التموينية المدعمة شهريا، فضلًا عن 72 مليون مواطن مقيدا على منظومة دعم الخبر يصرف كل مواطن يوميا حصته من الخبز والتي تقدر بعد 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا خلال الشهر.