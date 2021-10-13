متى يمكن إضافة الزوجة والاستفادة من التموين؟.. مصدر يجيب

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أي زوجة غير مقيدة على منظومة الدعم التمويني، لديها الحق في الإضافة على بطاقة التموين، إذا كان زوجها يمتلك بطاقة تموينية تمكنت شهريًا من صرف حصته من الدعم التمويني هو بمفرده أو هو وأولاده.

شرط إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشرط الوحيد الذي يحكم إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج هو عدد أفراد الأسرة، بحيث يمكن إضافة الزوجة على بطاقة التموين التي يقل عددها عن 4 أفراد بحيث تكون الزوجة هي الفرد الرابع، مُشيرة إلى أنه في حالة اكتمال عدد البطاقة 4 أفراد، لا يمكن إضافة الزوجة بأي حال من الأحوال.

أحقية الزوجة الثانية من الإضافة على بطاقة التموين

توضح المصادر أحقية الزوجة الثانية من الإضافة على البطاقة التموينية، مؤكدة أنه لا يمكن أن يضاف عليها أكثر من زوجة، وفي حالة زواج الرجل أكثر من زوجة، فله الحق في إضافة زوجة واحدة فقط منهن.

حصة الزوجة من الدعم التمويني بعد الإضافة على بطاقة التموين

أما عن نصيب الزوجة من البطاقة التموينية، فتحصل على مبلغ قيمته 50 جنيهًا شهريًا في صورة حصص ومقررات تموينية لشراء السلع الأساسية التي تضخها الحكومة ووزارة التموين في منافذ صرف السلع.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

1 - دخول الزوج على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- إنشاء حساب للزوج على الموقع.

3- إدخال الزوج للبيانات الشخصية المدونة ببطاقة الرقم القومي لديه.

4- كتابة رقم الهاتف المحمول المدون بإسمه لدى شركة الاتصالات.

5- الضغط على بند موافق بالتعهد بأنّ كل ما ورد من بيانات صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.

6- يحصل الزوج على الرقم السري الخاص بحسابه.

7 - يدخل الزوج على خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية .

8 - يختار الزوج بند إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

9 - يسجل الزوج البيانات الخاصة بالزوجة ويرفق صورة.

10 - يرسل الموقع رسالة تُفيد بإتمام إضافة الزوجة.