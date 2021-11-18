10 نصائح قبل البلاك فرايدي.. أهمها مقارنة الأسعار ومراجعة المنتج

أعلنت العديد من مواقع الشركات التجارية منذ بداية الشهرالجاري انطلاق موسم التخفيضات المعروف والعروض «البلاك فرايدي» أو Black Friday، والذي يستمر إلى الجمعة الأخيرة من نوفمبر الجاري، وتقدم الشركات خصومات على الكثير من السلع المختلفة، مثل الأجهزة الكهربائية واللوحية، والملابس وأدوات الماكياج، وغيرها، لكن في بعض الحالات تكون العروض وهمية، أو المنتجات غير جيدة، وربما يقع المواطن فريسة للدعاية وسيل التخفيضات فيقوم بشراء الكثير من المنتجات التي لا يحتاجها.

10 نصائح قبل البلاك فرايدي

ووجهت سعاد الديب، رئيس الجهاز النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وعضو مجلس إدراة جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح للمواطنين قبل الإقبال على الشراء من عروض«البلاك فرايدي» في تصريحات لـ«الوطن» وجاءت كالتالي:

1- قبل الذهاب إلى عروض البلاك فرايدي يجب وضع قائمة بالاحتياجات الحقيقية للأسرة وللفرد، لتحديد الأولويات، حتى لا نشترى سلع لا نستخدمها وربما لا نحتاجها، لابد من التعود على الترشيد كسلوك حياة.

2- التجول في الأسواق والمواقع التي تبيع هذه السلع التي قمنا بتسجيلها في القائمة لمعرفة أسعارها خارج العروض والخصومات قبل الشراء من عروض البلاك فرايدي.

3- عند التجول في عروض الفرايدي نحتفظ بنفس القائمة لنعرف أسعار هذه السلع بعد العروض.

4- عدم الانخداع بضخامة وإغراء التخفيضات لأن كثير من العروض تكون على السلع التي بها أخطاء.

5- التأكد من جودة وسلامة المنتج خاصة فى زحمة العروض، لأن بعض الشركات ترفض استرجاع السلع أو استبدالها.

6- فحص السلعة وصفاتها.

7- التأكد من تدوين تاريخ الإنتاج على المنتج وصلاحية السلع.

8- عمل مقارنة بين الأسعار الموجودة خارج وداخل البلاك فرايدي.

9- الحرص على طلب فاتورة الشراء خلال فترة العروض.

10- يتم مراجعة الفاتورة جيدا مع البائع تجنبا لوقوع أخطاء ناجمة عن الزحام.

ويحل موعد «البلاك فرايداي» سنويا، يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر من كل عام، حيث تستعد كبرى المتاجر في تقديم عروض تنافسية للمواطنين بنسب تفوق عن العروض المقدمة طوال العام.