أسرار التسوق في «البلاك فرايدي».. كيف تشتري جهازا وتحصل على آخر هدية؟

قبل النزول لشراء الملابس أو السلع في الجمعة البيضاء أو «البلاك فرايدي»، عليك أن تنتبه جيدا لبعض الأمور حتى لا تقع في فخ النصب، ولضمان الاستفادة بشكل صحيح من العروض التي تتيحها المحلات، وهو ما أوضحه خبراء ومسؤولون، الذين قدموا عدد من النصائح والتحذيرات للمواطنين.

تخفيضات تصل إلى 70% في البلاك فرايدي

وقال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن عروض الملابس الشتوي خارج الزيادات السعرية هذا العام، مضيفًا أن تجار المحلات يقومون حاليا بعمل التخفيضات اللازمة لعروض الجمعة البيضاء والتي تتراوح ما بين 20 إلى 70%.

وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، لـ«الوطن» أن الهدف من التخفيضات التي ستطرحها المحلات والشركات والسلاسل التجارية المشاركة هو التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة‪.

20% تراجع في المشاركة هذا العام في عروض الجمعة البيضاء

‬‬وأكد «سليمان» أن المحلات التجارية الراغبة في المشاركة بالجمعة البيضاء تراجعت هذا العام بنسبة 20% وهناك التزام من جانب المحال التجارية بالإعلان عن السلع والمنتجات المطروحة للمستهلكين ونسب الخصومات، وأن تكون السلعة جيدة وليست بها أي عيوب في الصناعة، وحال وجود أي عيوب يلتزم المحال التجارية باستراجعها.

شعبة الملابس الجاهزة: عروض الجمعة البيضاء حقيقية

ومن جهته قال محمود الداعور رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن عروض الجمعة البيضاء هي عروض حقيقية بالمقارنة بالأوكازيون الصيفي والشتوى.

نصائح للمستهلك: عاين قبل الشراء

وشرح «الداعور» أنه من بين العروض المهمة والتي يجب أن يستغلها المستهلك عروض السلع، شراء جهاز ومعه جهاز أقل منه في السعر هدية، لذلك ينصح بالبحث عن هذه المحلات بالتسوق عبر الإنترنت، أو بالتجول داخل المحلات التجارية.

ونصح «الداعور» خلال حديثه لـ«الوطن» المستهلك بأهمية معاينة الأسعار قبيل الشراء من أي تاجر، وأن يكون لدى المستهلك خطة للتسوق وعدم التسرع في الشراء إلا بعد البحث عن أسعار المنتجات المختلفة، واختيار أفضلها، والتى تتوافق مع ميزانيته، فضلا عن التسوق بالفيزا كارد الخاصة بالمشتريات والتى تساعد على شراء ما تحتاج إليه وتسديده فيما بعد، أو تستفيد من العروض التى تطرحها بعض البطاقات الائتمانية عند الشراء.

أسعار عروض الجمعة البيضاء

وتحدث رئيس الشعبة عن بعض العروض التي تلتزم بها المحلات في الملابس الشتوية، حيث يباع الجاكت الجلد بسعر 500 جنيه بدلا من 1000 جنيه، و«البادي التريكو» يباع بسعر 150 بدلا من 300 جنيه، والفستان يباع بسعر 300 جنيه بدلا من 600 جنيه، وتباع الجيب بسعر 150 بدلا من 300 جنيه، ويباع البنطلون الحريمي بسعر 175 جنيها بدلا من 300 جنيه، و«التي شيرت» يباع بسعر 50 جنيها بدلا من 100 جنيه وكلها منتجات محلية الصنع.

وفي سياق متصل دعا الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» المستهلك بالالتزام بالفاتورة عند الشراء، موضحًا أن التاجر عليه أن يحصل على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وإلا ستطبق عليه عقوبة العمل بدون تصريح.

كما نصح «حسام الدين» المستهلكين، بضرورة الشراء من منصات متعددة ومراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء وعدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء، والتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.​