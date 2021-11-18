حماية المستهلك يوجه ضربة قوية بالمحافظات.. مأكولات وأدوية ومستلزمات طبية فاسدة

استمرارا لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين شنت أفرع الجهاز الإقليمية عدد من الحملات علي الأسواق بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

فرع كفر الشيخ:

ضبط مصنع لإنتاج البسكويت ومصنع شكولاتة يستخدمان علامات تجارية غير مسجلة والتحفظ على 288000 علبة بسكويت و6000 علبه شكولاتة.

وضبط مصنع لتعبئه زيوت الطعام يستخدم علامات تجارية غير مسجله وبه 2400 زجاجه معبأه بعلامه تجاريه مقلده وضبط 9600 عبوة عسل أبيض بأحد المصانع بدون بيانات صلاحيه، كما تم ضبط 750 كيلو أعلاف بأحد المخازن الغير مرخصة.

تحرير 21محضر لعدد من المحلات التجارية «قطع غيار السيارات، سوبر ماركت، محلات ملابس وأحذية، محلات مبيدات حشرية، مراكز صيانة ومستحضرات تجميل»، وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تقديم فواتير قانونية للجمهور وفقًا لقانون حماية المستهلك.

فرع أسوان:

ضبط كميه من اللحوم مجهولة المصدر داخل أحد محلات السوبر ماركت ولا يوجد عليها بيانات الصلاحية.

فرع البحيرة :

ضبط 568 أنبوبة تنفس صناعي أنفي وحنجري و330 كانيولا و240 قسطرة و65 ماسك تنفس و220 سرنجه مجهولين المصدر داخل محل مستلزمات طبية و136000 زجاجه عصير فارغة ومجهولة المصدر بمصنع للمواد الغذائية لا يحمل ترخيص وكميه من السجائر بدون فواتير شراء داخل أحد محلات البقالة.

كما تم ضبط 3 أكاديميات لتعليم مهنة التمريض بدون ترخيص وتم التحفظ علي عدد من الكتب التعليمية المتخصصة وكميه كبيره من السرنجات وشرائح الميكروسكوب، كما تم غلق وتشميع مركز لعلاج بالحجامة والطب الصيني بدون ترخيص ويديره أحد الأشخاص منتحل صفه أخصائي علاج طبيعي.

بالإضافة الى ضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي وضبط كميه من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي بأحد محلات السوبر ماركت، كما تم ضبط 84 صنف مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بمحل للمبيدات الزراعية.

وتحرير 11 محضر لعدد من المحلات التجارية لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبيه.

فرع الإسكندرية:

ضبط مخزن لمستحضرات التجميل لحيازته سلع مجهولة المصدر حيث تم ضبط كميه من الكحول والزيوت العطرية وعبوات كريم ومعجون أسنان.

وتم غلق 14 محل تجاري ومطعم وكافتيريا لعدم وجود تراخيص وتطبيق عقوبة الغرامة الفورية ضد 27 محل تجاري وكافيتريا ومطعم وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

فرع الشرقية:

بالتعاون مع مباحث التموين والأجهزة المعنية تم تحرير 75 محضر لعدد من المنشآت التجارية، وذلك لعدم وجود تراخيص وشهادات صحية والبيع بأزيد من السعر المعلن وحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط 1222 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكمية من الدقيق مجهول المصدر.

كما تم ضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم ضبط كميه من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

فرع بورسعيد:

ضبط شخص ينتحل صفة معالج لألم العضلات وتقويم العمود الفقري ويعمل بالحجامة الجافة بدون ترخيص من وزارة الصحة وبمنزله كميه كبيره من الأدوات الطبية، وضبط كميه من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بعدد من محلات السوبر ماركت.

كما تم ضبط معرض للأدوات الكهربائية يعمل بدون ترخيص ولا يقوم بالإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

فرع سوهاج:

تم ضبط 18720 قطعة حلوي أطفال مجهولة المصدر بأحد المخازن كما تم ضبط 1000 كجم من العلف الحيواني مجهولة المصدر بأحد مخازن بيع الأعلاف

كما تم ضبط عدد من المخالفات لبعض المنشآت التجارية منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وتم تحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة طبقا لقانون حماية المستهلك.

فرع بني سويف:

ضبط شخص ينتحل صفة طبيب بأحد العيادات الطبية الغير مرخصة وبه نفايات طبيه خطره كما تم غلق وتشميع 3 معامل وتحاليل طبية لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم وجود تراخيص، كما تم غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية و2 أكاديمية لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة.

فرع قنا :

غلق وتشميع إحدى العيادات الطبية لضبط أحد الأشخاص يديرها وينتحل صفة طبيب وضبط 325 عبوة من الزيوت والكريمات والمنتجات الطبية مجهولة المصدر داخل إحدى مراكز العلاج الطبيعي.

فرع الإسماعيلية:

ضبط 167 طن من الأعلاف والأسمدة و المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية بعدد من المخازن الغير مرخصة، كما تم ضبط 5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بأحد الثلاجات الغير مرخصة، كما تم ضبط 800 كجم من اللحوم المجمدة بأحد مخازن المواد الغذائية.

فرع القليوبية:

تم ضبط 4 طن بلاستيك خام مجهول المصدر كما تم ضبط كميه من خراطيم الكهرباء مدون عليها ماركة شهيرة بالمخالفة للحقيقة بأحد مصانع إنتاج الخراطيم وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتصرف.

فرع المنوفية:

ضبط 26 طن من معجون الطماطم مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات بأحد المصانع بمدينة السادات وتم تحرير 12 محضر لعدم إصدار فواتير والإعلان عن الأسعار.

فرع أسيوط :

ضبط 51 طن من الملح غير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد المخازن الغير مرخصة كما تم ضبط كميه من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الأدمي بأحد محلات الجزارة.

فرع الدقهلية:

ضبط 10 طن أرز تمويني بأحد المصانع وكميه كبيره من زيوت السيارات مجهولة المصدر بأحد المخازن، كما تم ضبط كميه كبيره من الأدوية مجهولة المصدر داخل أحد مخازن الأدوية وتم تحرير 14 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

فرع السويس:

ضبط كميه كبيرة من المواد الغذائية بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم ومحلات السوبر ماركت.

فرع جنوب سيناء:

ضبط كميه من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببعض الفنادق، كما تم تحرير 73 محضر لعدد من المنشآت السياحية وذلك لنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية.

فرع الفيوم :

غلق وتشميع 14 منشأه طبيه لعدم الحصول على التراخيص من الجهات المختصة ولعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، وتم تحرير 28 محضر ضد عدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم إصدار فواتير قانونية.