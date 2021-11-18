محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في 192 قرية

أوقفت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حالتي تعد بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية بقريتي طوخ الخيل ودمشير، ضمن أعمال الموجه 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم رفع تراكمات القمامة بتلك القرى، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتكثيف الحملات الميدانية.

الوقوف على المعوقات التي تواجه «حياة كريمة» وإيجاد حلول سريعة

وفي سياق آخر، واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث عقد الاجتماع الدوري الأسبوعي بحضور نائبه محمد أبو زيد، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

192 قرية و757 تابع مستهدف بمبادرة تطوير الريف بالمنيا

وأكد المحافظ، أنه يجري تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير قرى الريف المصري في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالمحافظة.

وناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات مشروعات الصرف الصحي والإسعاف والشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجري بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم، حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

وأكد «القاضي»، أن الهدف من الاجتماع الأسبوعي اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.