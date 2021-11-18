جامعة أكسفورد: مواطنو شرق آسيا وأوروبا لديهم قابلية أكثر لتطوير فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد سلمان، الباحث بجامعة أكسفورد وأحد المشاركين في تصنيع لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، إن الفترة الماضية تم نشر بحث علمي يفيد أن المجتمعات التي تقطن في منطقة جنوب آسيا أو أوروبا تكون لديهم قابلية أكثر لتطوير فيروس كورونا ووجود تحورات أخطر للمرض مقارنة بالوضع في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكداً أن المشكلة التي تواجه الشرق الأوسط تتمثل في ضعف نسب التطعيمات ضد الفيروس لمواطنيها، موضحًا أن التوسع في قاعدة التطعيمات يسهم في مجابهة انتشار المرض.

تطبيق الإجراءات الاحترازية واستبعاد الإغلاق

وأضاف سلمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موجات فيروس كورونا ستتكرر الفترة المقبلة في صور موجة إصابات، موضحًا أن العالم يشهد حالياً حالة من الثبات في عدد الوفيات والسيطرة على المرض، مؤكدًا أنه مع ازدياد الحالات سيتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من المرض، مستبعداً فكرة الإغلاق التام مثل ما حدث مع الموجة الأولى، نظرًا لتهالك الاقتصاديات والتأثير على الحياة المجتمعية والضغط الكبير الذي يشهده العديد من المواطنين.

التشديد على الإجراءات الاحترازية

وأكد الباحث بجامعة أكسفورد أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالنسبة للدول الأوروبية مستقر نظراً لاتساع قاعدة التطعيمات، مطالبًا المواطنين بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه مع ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل وكذلك الاهتمام بضرورة سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مع ضرورة الالتزام بإرشادات الأطباء حال الشعور بأي أعراض للمرض.