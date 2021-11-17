دراسة: من يعانون اضطرابات النوم معرضون للوفاة عند الإصابة بكورونا

أجريت دراسة جديدة توضح أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات أثناء النوم، معرضون للإصابة بفيروس كورونا مثل الأشخاص العاديين، ولكنهم أكثر عرضة لدخول المستشفيات والتأثر بالمضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا، إضافة إلى أنهم أكثر عرضة للوفاة دون غيرهم.

اضطرابات النوم تسبب الإصابة بعدوى كورونا

نشرت الدراسة في مجلة «JAMA Network Open»، أنه إذا أصيب الشخص أثناء النوم بانقطاع التنفس أو حدوث اضطرابات مختلفة تؤثر على النوم، تكون سبب من الأسباب التي تؤدي للإصابة بعدوى كورونا، ويجب أخذ بعض المهدئات التي تساعد على تجنب حدوث اضطرابات تؤثر على صحة الأشخاص.

خطر كورونا يتضاعف نتيجة اضطرابات النوم

تقول الدكتورة بينا أوربيا، الأستاذة المساعدة للطب في كليفلاند كلينك ليرنر، والقائمة على الدراسة، إنه تم فحص أكثر من 360 ألف مريض أثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

وتضيف أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم لديهم خطر متزايد بنسبة 31٪ للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا الشديدة أو حدوث حالات وفاة في الحالات المتأخرة.

وأشارت إلى أن هناك بعض العوامل التي تساعد على تأثير حدوث مضاعفات لفيروس كورونا لدى الأشخاص المصابين باضطرابات النوم، وتتمثل هذه الأعراض في أمراض السمنة وأمراض القلب والرئة والسرطان والتدخين.

اضطرابات النوم وعدوى فيروس كورونا

وحددت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم أكثر عرضة للإصابة بفيروس مقارنة بغيرهم، وأن الالتهابات التنفسية تعد من أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبها أشارت أيدت إنديرا، رئيسة فرقة العمل «كوفيد19» التابعة للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، أن انقطاع النفس أثناء النوم يسبب زيادة حدوث الاتهابات التنفسية، كما أن الإصابة الشديدة بكورونا مرتبطة أيضا بوجود التهابات تنفسية بما في ذلك أنسجة الرئة.

هل أنت مصاب بانقطاع النفس الانسدادي النومي؟

أشارت الدراسة ذاتها، إلى أن التنفس أثناء النوم يتوقف لمدة 10 ثواني أو أكثر، مما تسبب هذه الظاهرة الاضطراب وحدوث نقص الأكسجين في الدم مما قد يؤدي إلى اضطرابات صحية مزمنة مثل «مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب عضلة القلب والسكتة الدماغية».

أسباب حدوث اضطراب أثناء النوم

يعد الشخير المزمن والصاخب هو أكثر أعراض انقطاع النفس الانسدادي النومي شيوعا، وبعض الأعراض الأخرى، مثل النعاس المفرط أثناء النهار والاختناق أو اللهاث أثناء النوم وقلة التركيز والنوم المضطرب والصداع بجانب السمنة على أنها السبب الأكثر شيوعا لانقطاع النفس الانسدادي النومي لدى البالغين.