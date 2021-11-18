سائق يقتل تاجر بسبب 400 ألف جنيه في سوهاج.. «سيارة مستأجرة وجركن بنزين»

تمكنت الأجهزة الأمنية، من فك لغز غياب تاجر مواد خاصة بإنتاج البلاستيك في سوهاج، مقتله على يد سائق بداعف السرقة.

تلقى قسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من «إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة»، بغياب شقيقها «تاجر مواد خاصة بإنتاج البلاستيك، مقيم بالجيزة، وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة المراغة»، عقب قيامه بتوزيع المواد الخام على عملائه بمصانع البلاستيك بدائرة قسم شرطة الكوثر وتحصله على مبالغ مالية منهم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص « سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

خطة الجاني.. سيارة مستأجرة وفرد خرطوش وجركن بنزين

أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه عقب انتهائه والمجني عليه من توزيع المواد الخام الخاصة بالأخير بالسيارة قيادته، وتحصل على قيمتها، اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المذكور والاستيلاء على تلك المبالغ، فقام باقناعه بإحضار سيارة ملاكي؛ لتوصيله للقاهرة حيث اصطحبه لمدينة ساحل سليم بأسيوط، واستأجر سيارة من «أحد الأشخاص، مقيم بأسيوط»، ولدى سيرهما بالطريق الصحراوي الشرقي قام بإخراج سلاح ناري من طيات ملابسه «فرد محلي» كان قد أعده مُسبقًا وأطلق عيارا ناريا تجاه المجني عليه داخل السيارة، محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

وقام المتهم بإنزال المجني عليه من السيارة وسكب كمية من البنزين على الجثة وإشعال النيران بها واستولى على المبلغ المالي الذي يقدر بـ«399,840 ألف جنيه» والسيارة المستخدمة في الواقعة.