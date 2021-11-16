إحالة أوراق اثنين للمفتي وسجن 2 آخرين قتلوا سائق توك توك بالمنيا

أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق متهمين اثنين، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهما شنقا، لتورطهما في جريمة قتل سائق «توك توك»، بمركز بني شمال المحافظة، كما قررت هيئة المحكمة سجن اثنين آخرين في ذات القضية مابين 3 و10 سنوات، وحددت جلسة دور ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

المتهمون ألقوا جثة المجني عليه بنهر النيل من أعلى كوبري

قال مصدر قضائي، إن المحكمة أحالت أوراق كلا من: «رمضان.ر.م»، 21 عاما، عامل، و«كريم.ع.م»، 21 عاما، مقيمان بمركز بني مزار، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهما شنقا حتى الموت، لاتهامهما بقتل «عبدالرحمن.س.م»، 12 عاما، سائق «توك توك»، حيث قاما بإلقاء جثمانه في نهر النيل، بحجة المداعبة وبقصد سرقة التوك توك، ملك والد المجني عليه.

كما عاقبت المحكمة في ذات القضية التي تحمل رقم 11589 لسنة 2021، جنايات بني مزار، والمقيدة برقم 387 لسنة 2021، شمال المنيا، المتهم الثالث «حسام.س.ح»، 20 عاما، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية، والمتهم الرابع «رضا.ع.ا»، 17 عاما، بالسجن 3 سنوات، وبراءة المتهم الخامس «أحمد.م.ع»، 18 عاما.

المتهمون سرقوا «توك توك» قيادة المجني عليه وملك والده

كان المحام العام لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين الخمسة إلى المحاكمة الجنائية، لقيامهم في 16 مارس الماضي، بقتل المجني عليه، عندما قاموا باستدراجه أعلى كوبري مطل على نهر النيل، وقام المتهم الأول والثاني بتكبيل ساقي وذراعي المجني عليه، إذ أسلم الطفل لهما بعدما أوهماه أن ذلك دربا من اللهو والمرح، فقذفاه بغتة إلى المياه مياه نهر النيل، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فغرق لافظا أنفاسة الأخيرة، على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي، بقصد سرقة التوتوك قيادته وملك والده.