كشف ملابسات اختطاف رضيعين في سوهاج والجيزة والقبض على المتورطين

في واقعتين متشابهتين، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في محافظتي سوهاج والجيزة من كشف ملابسات وغموض اختطاف رضيعين في مركزي جهينة وأوسيم، والقبض على مرتكبي جريمتي الخطف.

في سوهاج، تبلغ لمركز شرطة جهينة من مقاول مقيم بدائرة المركز، باختطاف ابنته التي تبلغ من العمر عاما واحدا، من داخل مسكن شقيقه المواجه لمسكنه بذات الناحية، وقرر أنه خلال وجوده بمدينة سوهاج ورد له اتصال تليفوني من زوجته، أخبرته خلاله أنه عقب توجهها لمسكن شقيقه وبرفقتها كريمتهما، تركتها بداخل إحدى الغرف، وعندما عادت للاطمئنان عليها لم تجدها.

الخادمة وزوجها وراء حادث الاختطاف

فور البلاغ، جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة تعمل لدى عائلة الطفلة المختطفة ولها معلومات جنائية، وزوجها له معلومات جنائية أيضا، يقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى بعلمها بثراء عائلة الطفلة فاتفقت مع الثاني على اختطافها لمساومة أهلها لدفع فدية مالية، لتتمكن من إتمام زواجها من الثاني، مضيفةً أنها استغلت فرصة عدم وجود أهل الطفلة بالطابق الأرضي واتصلت بزوجها الذي حضر مُستقلاً «توك توك» يقوده صديقه «عامل مقيم بذات الناحية جاري ضبطه»، واصطحبت الطفلة من داخل إحدى الغرف بالطابق الأرضي وسلمتها للثاني.

وبمواجهة الثاني أيد أقوال الأولى، كما أرشد عن مكان الطفلة بمسكنه بذات القرية وأمكن تحريرها.

ضبط خاطفي رضيع في الجيزة

وفي واقعة أخرى، كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل وسائق «توك توك» له معلومات جنائية، يقيمان بدائرة المركز، باختطاف نجلهما الرضيع، إذ أكدت الأولى أنها في أثناء فترة حملها حضرت إليها جارتها «ربة منزل مقيمة بذات الناحية، وعرضت عليها التوسط لها لدى إحدى الأسر لمساعدتها في مصاريف ولادتها.

وتابعت أنه بعد ذلك تواصلت معها إحدى السيدات، وأوهمتها بأنها تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية ويجب إنشاء ملف لها، وعقب ولادتها بأسبوعين حضرت لمسكنها الأخيرة واستلمت منها أوراق الولادة، واصطحبتها لأحد مكاتب التصوير بالجيزة لتصوير باقي الأوراق وغافلتها ولاذت بالهرب وبرفقتها الرضيع.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص «ربة منزل وشقيقتها تحملان جنسية إحدى الدول تقيمان بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، جارة المـُبلغة المذكورة ، وزوجها الذي يعمل سائقا».

خطة الاختطاف

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية جرى استهدافهم وضبطهم، وبرفقة الثانية والأخير الطفل المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا وقرروا أن الأولى على خلاف مع زوجها، ما أدى لانفصالهما دون الطلاق، إلا أنها رغبت في العودة إليه، فاختمر في ذهنها فكرة الادعاء بإنجابها طفلا منه، وفي سبيل ذلك اتفقت مع الثانية والثالثة على البحث عن سيدة على وشك الولادة للحصول على ابنها عن طريق خطفه.

وفي إطار الخطة الموضوعة استغلت الثالثة حمل جارتها والدة الطفل المختطف، وتقاضت عن ذلك مبلغا ماليا، ثم ترددت الثانية عليها وارتكبت الواقعة على النحو المشار إليه، واختبأت وبرفقتها الطفل بشقة الزوجية بالشرقية، إذ علم الرابع بارتكابهن الواقعة واحتفظ بالطفل حتى تتواصل الأولى مع زوجها.