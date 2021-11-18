«مستقبل وطن» يواصل حملاته لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الأقصر

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، استمرار جهودها التي تتضمن تنفيذ حملة «معا نطمئن» للأسبوع الثاني على التوالي، بالتعاون مع مديرية الصحة للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وجاء ذلك في بيان نشرته أمانة حزب مستقبل وطن على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي«فيسبوك»، التي أشارت إلى مشاركة عدد كبير من المتطوعين والمنسقين، خلال حملاتها في المراكز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

تكثيف الجهود لـ تطعيم المواطنين

أمانة الحزب أكدت تكثيف الجهود في الأسبوع الثاني لزيادة عدد المواطنين، الذين يتم تسجيلهم لتلقي اللقاح بمشاركة قيادات ونواب وأعضاء وأمانات وشباب حزب مستقبل وطن في الأقصر، وبمشاركة مديرية الصحة في التوعية لمواجهة كورونا، والتيسير على المواطنين لتلقي اللقاح، من خلال التدشين للحملة والتعبئة المجتمعية.

ووفرت أمانات الحزب بالقرنة والزينية وبندر الأقصر ومركز الأقصر وإسنا وأرمنت وقرى حياة كريمة، نقاط تسجل ثابتة ومتحركة لتلقي اللقاح مع توفير المواصلات وتقديم كامل الدعم الطبي للمواطنين؛ تخفيفا على المواطنين وخاصة كبار السن.