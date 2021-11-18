هيئة قناة السويس توزع الهدايا على السفن بمناسبة عيدها الـ 152 (صور)

وزعت هيئة قناة السويس اليوم الخميس، عدد من الهدايا التذكارية على عملائها، احتفالاً بمناسبة مرور 152 عاما على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بصعود كبار مرشدي هيئة قناة السويس على متن السفن خلال رحلة عبورها، لتقديم الهدايا للمرشدين وقائدي السفن.

وشملت الهدايا دروع تذكارية خاصة بهيئة قناة السويس، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم خلال التواجد على المراكب.

ربيع: عبور 1.4 مليون سفينة بقناة السويس منذ افتتاحها

وكان رئيس هيئة قناة السويس، قد قال إن القناة استوعبت عبور قرابة 1.4 مليون سفينة منذ افتتاحها عام 1869، وحققت عوائد وصلت إلى 148.1 مليار دولار.

وأضاف في بيان صادر أمس الأربعاء، أن إجمالي الحمولات التي عبرت من قناة السويس على مدار السنوات وصل إلى 31.3 مليار طن بكميات بضائع تقدر بنحو 24.8 مليار طن بضائع بين الشرق والغرب، موضحا أن هيئة قناة السويس تعمل حاليا على تطوير المجرى الملاحي في المنطقة الجنوبية ومنطقة البحيرات لاستيعاب عدد أكبر من السفن.

إنشاء جراجات للسفن في البحيرات

وتابع أن هناك مشروعات قومية تتم أيضا داخل المجرى، مثل إنشاء جراجات للسفن في منطقة البيحرات وتطوير مناطق الخدمات وإنشاء محطات مراقبة قريبة من بعضها بطول المجري الملاحي، موضحا أن القناة هي واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصري.

وأضاف، أن عدد الحمولات التي عبرت من القناة وأعداد السفن تعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 152 عاما، منذ افتتاحها وحتى الآن.