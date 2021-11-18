مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإعلامية شيرين دويك

ينعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة القناة الأولى التي وافتها المنية أمس بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة

نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية شيرين دويك

وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية شيرين دويك كانت دمثة الخلق وعرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل حيث التحقت بالتليفزيون عام 1998 وكانت من أهم المذيعات على شاشة القناة الأولى. وقدمت العديد من البرامج المتميزة من أهمها: "جناب السفير" و"نص ساعة صحافة" و"ألبوم الذكريات".

ويدعو مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.