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مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإعلامية شيرين دويك

كتب:

إسراء سليمان
08:42 م | الخميس 18 نوفمبر 2021
شيرين دويك

شيرين دويك

ينعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة القناة الأولى التي وافتها المنية أمس بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة

نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية شيرين دويك

وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية شيرين دويك كانت دمثة الخلق وعرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل حيث التحقت بالتليفزيون عام 1998 وكانت من أهم المذيعات على شاشة القناة الأولى. وقدمت العديد من البرامج المتميزة من أهمها: "جناب السفير" و"نص ساعة صحافة" و"ألبوم الذكريات".

ويدعو مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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