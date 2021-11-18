«المركزي»: 21.4 مليار دولار إجمالي تحويلات المصريين العامليين بالخارج

أعلن البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أغسطس 2021 ارتفاعا بمعدل 11.6% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020.

إجمالي تحويلات المصريين بالخارج

قال عادل عبد العظيم، وكيل مساعد بقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، إن إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2021 بلغ نحو 21.4 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 2.0 مليار دولار، وبمعدل 10.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

9.5 مليون مصري بالخارج

يبلغ تعداد المصريين بالخارج وفق المسجل لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 9.5 مليون.