مكرم: زيادة تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لثقتهم في القيادة السياسية

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد فاعليات مؤتمر «دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة»، حيث يناقش المؤتمر سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية.

ويُعقد المؤتمر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

السفيرة نبيلة مكرم: رغم كل التحديات استطاعت مصر تحقيق قفزة في تحويلات المصريين بالخارج وأصبحت تحتل المرتبة الخامسة

ورحبت وزيرة الهجرة، بالحضور جميعًا في بداية المؤتمر، مؤكدة أن مصر تحتل المرتبة الخامسة فيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج، متابعة أنه بالرغم من كل التحديات استطاعت مصر بأنها تتصدى لكل هذه التحديات الاقتصادية محققين قفزة في التحويلات.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن هذه الزيادة التاريخية ترجع إلى أسباب كثيرة، من أهمها ثقة المواطن المصري في القيادة السياسية وفي كل القرارات التي يتم باتخاذها والإجراءات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف والمناخ الاستثماري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك الاستثمار العقاري.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه مع كل هذه الأسباب كان لابد أن تعمل وزارة الهجرة على تعزيز هذه الثقة بالتعاون مع وزارة التخطيط في النسخة الخامسة من مؤتمرات «مصر تستطيع».

وأكدت وزيرة الهجرة، على مشاركة أكثر من 50 مستثمرًا مصريًا بالخارج، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية في مصر، كما تم زيارة المشروعات القومية، وهو ما أثمر عن العديد من النتائج وإقامة المصريين بالخارج العديد من المشروعات في وطنهم، قائلة: «أنا سعيدة وفخورة بهذه النتائج».

السفيرة نبيلة مكرم: توقيع بروتوكول مع البورصة لتشجيع المصريين بالخارج للاستثمار

وتابعت مكرم، أنه تم العمل مع البورصة المصرية للاستثمار في سوق المال المصري وتوقيع بروتوكول تعاون مع البورصة لتشجيع المصريين بالخارج للاستثمار في البورصة المصرية، فضلا عن إقامة وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار للمصريين بالخارج، تقوم بتوجيه المستثمرين المصريين بالخارج لإقامة المشروع الذي يرغبون في الاستثمار به.

وأردفت مكرم، أنه تم العمل مع مجلس النواب، كما يتم العمل لرفع وإعلاء شأن الوطن وتفنيد كافة الشائعات التي يتم الترويج لها في الخارج، بالإضافة إلى دور أكاديمية ناصر العسكرية العليا في توضيح الحقائق للمصريين بالخارج وما يحدث على أرض مصر من تنمية وإنجازات.

وذكرت وزيرة الهجرة، أنه تم إطلاق مبادرات لإشراك المصريين بالخارج في المشروعات التنموية والرد على استفساراتهم، وبالتالي يشاركون في الترويج لجهود الدولة المصرية فيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وغيرها من المشروعات التنموية القومية.

السفيرة نبيلة مكرم: نعكف دائما على دراسة متطلبات المصريين بالخارج والرد على استفساراتهم

وأكدت مكرم، أن كافة استفسارات المصريين بالخارج يتم دراستها، مثل إقامة صندوق استثماري للمصريين بالخارج، وتخصيص سندات دولارية لهم، ومسألة الإعفاء من الجمارك، مشيرة إلى إن المصريين بالخارج يرغبون في الحصول على دعم الدولة لهم، لذلك نعقد على مدار يومين هذا المؤتمر لنبحث كافة تساؤلاتهم للرد عليها، بما يسهم في الحفاظ على هذا المستوى التاريخي لتحويلات المصريين بالخارج.

وتوجهت مكرم بالشكر إلى كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي وشئون المنظمات الدولية، ولوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وذلك على إعداد هذا المؤتمر والمشاركة فيه، معربة عن تطلعها بتحقيق مناقشات ناجعة تؤتي ثمارها للمصريين بالخارج.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي: التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.