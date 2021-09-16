قائمة تحويلات المصريين بالخارج في 8 سنوات: وصلت لـ193 مليار دولار

حققت تحويلات المصريين بالخارج رقمًا قياسيًا، بعدما أعلن البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، ارتفاع الحصيلة إلى نحو 31 مليار دولار خلال العام المالي الماضي وبلغ الإجمالي منذ عام 2014 حتى العام المالي الماضي ما يقرب من الـ193 مليار دولار.

وأكّد المركزي، في تقرير أمس الأربعاء، ارتفاع تحويلات أموال المصريين العامليين بالخارج خلال العام المالي 2020-2021 بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي، وذلك خلال السنة المالية 2020-2021.

وأشار المركزي، إلى أنَّ البيانات الأولية تشير إلى تسجيل نحو 31.4 مليار دولار، مقارنة بـ27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020، لافتًا إلى أنَّ الفترة من أبريل إلى يونيو 2021 شهدت زيادة بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار، مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة في عام 2020.

انتعشت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه «التعويم» مقابل الدولار الأمريكي فى نوفمبر 2016 وحتى الآن، لتواصل ضخ العملة الصعبة حتى في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا والتى تسببت فى توقف حركة الطيران والسياحة والتجارة عالميا.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير مسيرة تحويلات المصريين بالخارج منذ عام 2014 وحتى العام المالي الماضي 2020-2021 المنتهي في 30 يونيو الماضي:

عام 2014

سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 19.6 مليار دولار.

عام 2015

تراجعت حصيلة تحويلات المصريين بالخارج إلى 18.3 مليار دولار.

عام 2016

ارتفعت بشكل طفيف تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 18.7 مليار دولار.

عام 2017

سجلت تحويلات المصريين بالخارج طفرة لتسجل نحو 24.7 مليار دولار.

عام 2018

تراجعت قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 23.3 مليار دولار.

عام 2019

سجلت تحويلات المصريين بالخارج 26.8 مليار دولار.

عام 2020

وفي عام 2020 بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 29.6 مليار دولار.

عام 2021

أما في العام المالي 2020-2021، حققت تحويلات المصريين رقم قياسي تاريخي وسجلت 31.4 مليار دولار.