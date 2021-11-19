حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء شخصية اجتماعية، يسعى دائما إلى تكوين صداقات ولعلاقات جديدة، كما أنه يقضي وقت فراغه مع الأشخاص المقربين منه، وبالرغم من ذلك فهو شخصية مزاجية بنسبة كبيرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

الشمس والقمر متنافران في منزلي الصحة.. لا تبعثر طاقتك وحافظ على صحتك وسلامتك، وكن حريصا جدا في تحركاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

خسوف القمر في منزلك الثاني عشر، وينصحك الفلك بعدم الحديث عن أخبارك وخططك أو عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.