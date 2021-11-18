حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 18-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يُحب مولود برج الجوزاء مواجهة التحديّات التي تحفز عقله وتفكيره، ودائما ما يدفعه فضوله للبحث عن كل شيء؛ مما يجعله يمتلك معلومات عن كل شيء حتى لو كانت قليلة، كما أنه يُحب مُشاركة آرائه والتكلّم عنها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة، وعليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تحافظ على سلامتك وصحتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

يدعوك الفلك للتأني ولدراسة كل تصرف قبل أن تُقدم عليه، ومن الأفضل أن تتجنب الأضواء والظهور.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.