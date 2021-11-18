فريق «حياة كريمة» يستكمل جولاته لتفقد معدلات تنفيذ المشروعات بكوم أمبو

استكمل وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، برئاسة المهندس ناجح مصطفى، جولاته الميدانية لتفقد الموقف التنفيذي بمشروعات التطوير الجارية، في قرية المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو.

وأكد المهندس ناجح مصطفى أن الجولة الميدانية تضمنت تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة المنشية شرق الابتدائية بنسبة تنفيذ 100%، حيث من المقرر استقبال الطلاب بها الشهر المقبل، وذلك بناءً على التكليفات المتواصلة للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجولات الميدانية الدورية لمختلف المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مشروع المجمع الخدمي ومدرسة المنشية الجديدة

كما تفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمي ومدرسة المنشية الجديدة الثانوية، والذي بلغت نسبة التنفيذ فيهما 80%، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع إنشاء كوبري الترعة الشرقية الذي يربط القرية الرئيسية بتوابعها، ويوفر طريق بديل للسيارات والمارة مع رفع كفاءة الكوبري القديم.

وأوضح رئيس وحدة حياة كريمة، بأن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد مشروع إنشاء مركز شباب السلسلة على مساحة ألف و125 م2، وهو عبارة عن مبنى إداري وملعب خماسي وسور محيط، ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه مطلع العام القادم، علاوة على تفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء المجمع الزراعي ونقطة الإسعاف والتي تبلغ مساحتها 250 م2، لافتاً إلى أنه في ختام الجولة حرص فريق وحدة حياة كريمة على عقد لقاء مع أهالي القرية، والذين قدموا جزيل شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الرائدة.

تحسين الظروف الاقتصادية للأهالي

كما أثنى الأهالي على الجهود المبذولة لمحافظ أسوان وكافة المسئولين التنفيذين للانتهاء من مختلف مشروعات التطوير في أقرب وقت، وتحويل الحلم إلى حقيقة واقعية تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لـ 30 ألف نسمة تمثل تعداد أهالي القرية بمختلف النجوع والقرى التابعة لها بإجمالي 21 تابعا.