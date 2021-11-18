قوافل «حياة كريمة» الطبية تكشف على 195 طفلا بمركز زفتى في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ قافلة مبادرة «سلامة قلبك» ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بقرية كفر حانوت بحري مركز زفتى، وذلك بمشاركة مؤسسة ثروت الخيرية، وجمعية قلوب أصحاء، حيث جرى الاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب والعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية «جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو».

وخلال القافلة، جرى الكشف على عدد 195 طفلا، ورصد عدد 5 حالات روماتيزم القلب وحالتين عيوب خلقية، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء لروماتيزم القلب بالمحلة الكبرى، حيث تتبنى الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.

ندوات توعوية وقوافل طبية بالغربية ضمن حياة كريمة

وأشار محافظ الغربية، إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود المشتركة التي تنفذها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وتنفيذاً توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وعلى هامش القافلة، عقدت ندوة لتوعية الأهالي بطرق الوقاية من أمراض القلب خصوصاً وقاية الأم الحامل لإنجاب طفل سليم القلب معافى من العيوب الخلقية، وكذلك التوعية للوقاية من روماتيزم القلب، وذلك بحضور الدكتورة زينب سامي منسقة مؤسسة «حياة كريمة» بالغربية.