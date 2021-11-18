حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة.. «المحمدي» للإدارية و«غلوش» لبدر

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا بحركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة، حيث كلّف المهندس طارق جمال الدین محمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بالعمل رئيسا لجهاز المدينة، والمهندسة حنان مصطفى صابر الطحان، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

ندب «المحمدي» نائبا لرئيس تنمية «الإدارية»

وشمل القرار بحسب بيان، تكليف المحاسب عادل المحمدي محمود علي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والعقارية (ندبا) بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكذلك شمل قرار وزير الإسكان، تكليف المهندس محمد عبدالعزيز محمد عامر، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمحاسب بسيوني أحمد محمد غلوش، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة بدر، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس عبدالحميد عبدالعزيز ملوك، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة.

تكليف «صابر» بالعمل نائبا لرئيس تنمية غرب بورسعيد الجديدة

وأيضا شمل القرار، تكليف المهندس صابر حافظ صابر، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد الجديدة، والمهندس أيمن رشاد عبدالحميد، مهندس مدني ثان بجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بالعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة.