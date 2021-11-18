مدبولي: نطمح لتكون المنطقة الاقتصادية منصة عالمية للتصدير

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، حيث استهل الدكتور مصطفى مدبولي، اللقاء بتأكيد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة، والنقل البحري والخدمات اللوجيستية، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وصولا إلى أن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية، وخصوصًا قارة أفريقيا.

خطوات تفاوضية لإقامة منطقة صناعات روسية وبولندية بالمنطقة الاقتصادية

وأكد رئيس الوزراء بحسب بيان، أهمية متابعة الخطوات التفاوضية لإقامة منطقة صناعات روسية، وأخرى بولندية في المنطقة الاقتصادية، إلى جانب استمرار التفاوض مع بعض المصانع الهندية العاملة في مجال الدواء، لإقامة مصانع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، أشار المهندس يحيى زكى إلى أنّ استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2020-2025، تستهدف جذب استثمارات جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية، وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقا للمعايير الدولية، وتعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية.

وتطرق المهندس يحيى زكى إلى الركائز لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أنّها تتضمن ما يتعلق بالإطار التنظيمي والقانوني، وما يتعلق بالمنظومة المالية، والخدمات المتكاملة، إلى جانب الأمور الخاصة بجاهزية النظام المتكامل للصناعة.

دراسات سوقية ومالية للصناعات ذات الأولوية

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّه في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة، أعدت الهيئة الدراسات السوقية والمالية للصناعات ذات الأولوية، بغرض إحلال الواردات وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل من خلال التجمعات الصناعية المتكاملة، ومن ثم تهيئة البنية التحتية والمناخ التشريعي والتنظيمي، بهدف جذب المستثمر الرئيسي في كل قطاع تحقيقا لعمل الصناعات التكاملية والمغذية للقطاعات المستهدفة، ومنها قطاعات الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، والتصنيع الزراعي، واللوحات الشمسية، والمنسوجات، والمادة الفعالة للمنتجات الدوائية، وقطع غيار السيارات «البطاريات الكهربائية»، وإطارات السيارات، ومراكز البيانات.

وأشار المهندس يحيى زكي، إلى أنّه تحقيقا لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جار العمل بمنظومة المناطق المتكاملة، بما يسهم في تكامل مخططات الاستثمار والتشغيل في الموانئ مع متطلبات واحتياجات الأنشطة الصناعية واللوجيستية، وتوفير الإجراءات والآليات، ودرجة المرونة المطلوبة في اتخاذ القرار.

مشروعات اقتصادية قناة السويس

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عددا من المشروعات الصناعية التي وافقت الهيئة على تنفيذها، بهدف توطينها، وشملت المشروعات مجالات صناعة الصلب، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الخاصة بمجال البتروكيماويات، وصناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، فضلا عن الصناعات المتعلقة بمجال تطوير الموانئ والبنية التحتية.

كما تناول عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية الجاري تنفيذها في عدد من المناطق، تتعلق بالطرق والمرافق، والأرصفة البحرية والساحات، وغير ذلك من المشروعات.