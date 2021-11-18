أخطاء في قائمة الممنوعين من إقامة الحفلات.. «واحد اعتزل والتاني مش بيغني»

حالة من الجدل أثارها قرار نقابة المهن الموسيقية، بوقف عدد من مؤدي المهرجانات، بلغ عددهم 20 شخصًا من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش، وعلى الرغم من الغضب الذي صاحب إعلان القرار، إلا أنه كان من الغريب وجود بعض الأسماء التي تعتبر بعيدة عن الغناء تمامًا، ولم تقم بإحياء أي حفلات مسبقًا، حتى يتم تضمينها في قرار منع تصاريح الغناء في الحفلات.

عمرو حاحا يعترض على وضع اسمه في القائمة

وجود اسم عمرو حاحا ضمن قائمة الممنوعين من الغناء، أثار عددًا من التساؤلات، حيث أنه في المقام الأول موزع موسيقي وليس مؤدي مهرجانات، وهو ما أوضحه خلال تصريحات لـ «الوطن»، إذ قال: «أنا لست مغني ولم أقدم حفلات من قبل، أنا موزع موسيقي وعلى مدار الـ 6 سنوات السابقة لا أعمل بشكل منتظم، والغريب وجود إمضاء منصور هندي على القرار والذي عملت معه من قبل في فيلم المهرجان، وهو يعلم جيدا أن عملي هو الموسيقى فقط».

وانتقد «حاحا» وجوده ضمن قائمة الممنوعين، إذ يرى أن الأمر بمثابة تشويه لصورته على حد قوله، ووصف هذا: «إن سيتوجه إلى مقر النقابة في القريب العاجل لتوضيح الوضع، القائمة فيها أسماء ناس مبطلة شغلانة المهرجانات من سنين طويلة، أنا مش ضد القرار لأن في ناس بتقدم إسفاف، ولكن يكون في حصر حقيقي للناس اللي بتغني مهرجانات».

أسماء بعيدة عن المهرجانات من سنوات

وبين الأسماء التي تضمنها قرار المنع، وهم لا يقدمون محتوى عنائي، جاء اسم «وزة مطرية» الذي ابتعد عن المهرجانات منذ 8 سنوات، و«ولاد سليم» الذين لم يقدموا سوى أغنية واحدة منذ 6 سنوات، ولم يعملوا مرة أخرى، إضافة إلى فرقة «العصابة».

بينما يقدم عادل شكل محتوى فيديوهات كوميدية في المقام الأول، وهو ما أوضحه عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلًا: «أنا مؤدي فيديوهات، وليس مؤدي مهرجانات، أه أنا عملت كام مهرجان لكن انا المحتوي بتاعي بعمل فيديوهات كوميدية، الموظف اللي حط اسمي ضمن الموقفين شكله معندهوش صفحة على الفيس».