أرباح مؤديّ المهرجانات من يوتيوب بعد الإيقاف.. شاكوش وبيكا الأعلى

حالة من الغضب سيطرت على ساحة المهرجانات الشعبية في مصر، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية الأخير بمنع إصدار تصاريح لـ 20 من مؤديّ المهرجانات، وذلك لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات اللازمة لقيدهم، وذلك وفقا للبيان الصادر عن النقابة، الذي تضمن أسماء عدد كبير من المشاهير في مجال المهرجانات من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

ويمنع القرار الأسماء المذكورة من إقامة حفلات غنائية أو المشاركة في فعاليات مشابهة، ما يضعهم تحت طائلة القانون، ولكن على الجانب الآخر يمكنهم إصدار أعمال غنائية عبر قنواتهم الرسمية على «يوتيوب»، خاصة أنهم يحققون أرباح من خلال المشاهدات على المنصة الإلكترونية.

يصل عدد المشركين على قناة حسن شاكوش لـ3.54 مليون مشترك، ووصل إجمالي مشاهدات أغانية على القناة لـ مليار و968 مليون مشاهدة، وتقدر أرباحه السنوية في أقصى تقدير لـ1.8 مليون دولار، وذلك وفقا موقع «سوشيال بليد» المتخصص في إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.

«أبوليلة» يحقق 3 ملايين دولار

ويصل عدد المشتركين على قناة «يوتيوب» الخاصة بالمؤدي الشعبي حمو بيكا، 140 ألف مشترك، أما إجمالي مشاهدات الأغاني بلغ 662 مليون مشاهدة، بينما لا تتجاوز الأرباح السنوية حاجز الـ 376 ألف دولار، ويتفوق عليه في الأرباح «أبو ليلة» الذي تصل أرباحه لـ 3 ملايين دولار، والذي يمتلك عدد مشتركين يبلغ 414 ألف مشترك، بإجالي مشاهدات 64 مليون مشاهدة.

يمتلك مسلم عدد مشتركين على «يوتيوب» يبلغ 749 ألف مشترك، وحققت أعماله مشاهدات تقدر بـ97 مليون مشاهدة، ويصل تقدير أرباحه السنوية لـ283 ألف دولار، أما ريشا كوستا وسمارة فوصل عدد المشتركين على قناتهما بـ «يوتيوب» 1.42 مليون مشترك، ومشاهدات أغانيهما وصلت لـ 329 مليون مشاهدة، أما الأرباح السنوية فتقدر بـ 381 ألف دولار، وفقا لـ«سوشيال بليد».

أما حسن أبو الروس، الذي تم وقفه لـ «عدم الالتزام بالمظهر العام والقواعد الخاصة بالنقابة»، فلديه 71 ألف متابع على قناته الرسمية، وحققت مشاهدات أغانيه 17 مليون مشاهدة، بينما لا تتجاوز أرباحه السنوية 158 ألف دولار.

عمرو حاحا الأقل ربحا من «يوتيوب» بـ 977 دولار سنويا

يصل عدد المشتركين على قناة علاء فيفتي لـ 322 ألف متابع، وحقق 61 مليون مشاهدة لإجمالي أعماله، بينما تصل الأرباح السنوية في أقصى تقدير لها لـ 15 ألف دولار، أما مجدي شطة لديه 234 ألف متابع على «يوتيوب»، ووصلت مشاهدات أغانيه لـ24 مليون مشاهدة، وهو ما يحقق له أرباح سنوية تقدر بـ 4 آلاف دولار، بينما يعتبر عمرو حاحا هو الأقل في نسب الأرباح، حيث لا تحقق قناته سنويا أكثر من 977 دولار، حيث وصل عدد مشتركين قناته على «يوتيوب» 36 ألف متابع، أما مشاهدات الأغاني لم تتجاوز 3 ملايين مشاهدة.