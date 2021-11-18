هاني شاكر عن الممنوعين من الغناء: مبيعرفوش يقرأوا ولا يكتبوا.. الفن «مش بالعافية»

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أن القائمة التي أصدرتها النقابة بأسماء الممنوعين من الغناء، بينهم من لا يجيد القراءة والكتابة: «مبيعرفش يقرأ ويكتب ومعندوش شهادة ومخلصوش جيش وعندهم مشاكل كتير»، مؤكدًا أن الغناء والفن «مش بالعافية»، معربًا عن رفضه لحجة «أكل العيش وعندي فرقة».

الشعب المصري يستحق فن راقٍ

وأوضح نقيب الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن أسماء الممنوعين من الغناء لفتت نظر الشعب المصري، نظرًا لتجمعهم في ورقة واحدة: «مصر والشعب المصري يستحقوا يكون عندهم فن أجمل وأرقى من كده».

وأشار «شاكر» إلى أن الراب مختلف عن غناء المهرجانات، مبديًا إعجابه بالمطرب «ويجز»، مؤكدا أنهما على علاقة طيبة، وسعيد بصور حفلته الأخيرة، التي حضرها نجله.

المشاهدات ليست دليل نجاح

وشدد النقيب على أنه لا يعتبر المشاهدات دليل نجاح: «أنا مبشوفش المشاهدات دي دليل نجاح خالص؛ لأنك مش عارف اللي داخل يتفرج عليك ده بيحبك ولا لا».

وتحدث نقيب الموسيقيين عن إيقاف حسن أبوالروس، مشيرًا إلى أنه ارتكب عددا من المخالفات التي تستوجب ذلك، منوها إلى أن المظهر شيء مهم: «هو حر طول ما هو بعيد عن النقابة، ولو عايز يشتغل في النقابة لازم يكون فيه التزام، وده قانون النقابة».