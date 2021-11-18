هاني شاكر يكشف كواليس منع 19 مطربا من الغناء.. «يوتيوب» ملجأهم

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أن القائمة التي أصدرتها نقابة المهن الموسيقية، بأسماء الممنوعين من الغناء، تتضمن أشخاص لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، ويستطيعون فعل ذلك على «يوتيوب»؛ نظرا لعدم سلطة النقابة على الموقع المذكور.

وأوضح «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنهم يمكنهم الغناء خارج مصر، مشددا على أنهم ممنوعين من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج.

القرار اتخذ منذ أكثر من شهرين

وأشار نقيب الموسيقيين، إلى أن القائمة التي أصدرتها النقابة وأثارت الجدل اتخذت من فترة، وأن الأسماء الموجودة في القائمة منذ أكثر من شهرين، منوها إلى أنه من هؤلاء الأسماء من ليس له علاقة بالنقابة، ويعمل بشكل غير قانوني.

ولفت هاني شاكر إلى ضرورة تنبية الجهات المعنية بشرطة السياحة والفنادق والمحلات، بمنع التعامل معهم، وكذلك من خضعوا للامتحانات ورسبوا فيها.

وتحدث النقيب عن قبول بعض الأسماء الممنوعة بالنقابة، بعد خضوعهم للاختبارات، قائلًا: «اللي شايف نفسه ورقه جاهز ومقضي الجيش اللي عليه وجايب شهادته وعايز يقدم في الامتحان أهلا وسهلا؛ لأننا بنجيب مجموعة منتقاة من الملحنين اللي بنثق في رأيهم، وهما بيقولوا ده ينفع وده مينفعش».

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت قائمة بأسماء الممنوعين من الغناء، تضم 19 اسما، منهم حمو بيكا وحسن شاكوش.