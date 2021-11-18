تعطل موقع دعم مصر.. والرابط البديل لخدمات التموين بوابة مصر الرقمية

يبحث المواطنون عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن الرابط البديل لتعطل موقع دعم مصر، من أجل إنهاء الخدمات التموينية الخاصة ببطاقات الدعم، حيث توفر بوابة مصر الرقمية نفس الخدمات التموينية التي يقدمها موقع دعم مصر والذي يشهد حاليًا عطل في الرابط الرسمي له منذ بداية الأسبوع الجاري.

موقع دعم مصر يعود للعمل قريبا

وأنشأت وزارة التموين موقع دعم مصر لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين، حيث يستطيع المواطن إتمام ما يرغب فيه من خدمة تموينية عن طريق الهاتف المحمول في بضع دقائق، فضلًا عن توفير بوابة مصر الرقمية للتموين لنفس الخدمات التموينية التي يوفرها موقع دعم مصر.

ومن المرتقب عودة موقع دعم مصر للعمل مرة أخرى، خلال الآونة المقبلة، حسبما أكدت مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن» وذلك بعد انتهاء الوزارة من إجراء إصلاح الرابط الرسمي للموقع، مشيرًا إلى أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من الخدمات التموينية المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية والتي تشمل:

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين المتاحة والمتوقفة

1- إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2- إصدار بطاقات تموين جديدة (خدمة متوقفة).

3- فصل اجتماعي.

4- ضم أفراد الأسرة.

5- تفعيل بطاقات التموين.

6- إضافة الأبناء غير المقيدين في منظومة التموين (خدمة متوقفة).

7- الاستعلام عن حالة الصرف.

8- إضافة صرف تموين لمن هم من مستحقي خبز فقط (خدمة متوقفة).

9- إضافة الزوجة غير المقيدة في المنظومة التموينية (خدمة متوقفة).

10- النقل من محافظة إلى أخرى.

ويخدم موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية للتموين، جميع المواطنين المقيدين على بمنظومة الدعم التمويني والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية، ويستطيعوا تنفيذ ما يرغبون فيه من خدمات تموينية إلكترونيًا، في حين لا يوجد حاليًا خدمات تموينية تقدم للمواطنين غير المقيدين على المنظومة حيث توقف خدمة إضافة المواليد وإصدار بطاقات التموين الجديدة.