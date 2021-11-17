استمرار توقف خدمات موقع دعم مصر الرقمي الخاص بوزارة التموين

تستمر وزارة التموين، في إجراء الإصلاح على عطل موقع دعم مصر الرقمي لتقديم الخدمات التموينية إلكترونيا، والذي توقف عن العمل منذ الأحد الماضي، بعد عطل في الرابط الرسمي لموقع وزارة التموين دعم مصر، حيث أصبحت الصفحة الرئيسية للموقع خالية تماما من جميع أيقونات الخدمات التموينية التي كانت مُتاحة للمواطنين.

موقع وزارة التموين.. استمرار عطل موقع دعم مصر الرقمي

وتجري حاليا، وزارة التموين وإدارة نظم المعلومات بها إصلاحا في الرابط الرسمي لموقع دعم مصر الرقمي لعودة خدمات بطاقات التموين إلكترونيا مرة أخرى، حيث يأتي على رأس عمليات الإصلاح التي تتم على الرابط الرسمي، إصلاح لأيقونة «ضم أفراد أسرتي»، من أجل عودتها للعمل مرة أخرى بعودة موقع دعم مصر الرقمي.

ويشهد محرك البحث العالمي جوجل، زيادة الحركة البحثية حول موقع دعم مصر الرقمي، من قبل المواطنين حاملي البطاقات التموينية ممن يرغبون في إتمام الخدمات التموينية إلكترونيا إلا أن الصفحة الرئيسية للموقع تظهر رسالة بالإنجليزية مفادها «لا يمكن الوصول لهذا الموقع».

خدمات التموين التي يقدمها موقع دعم مصر الرقمي

1 - إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2 - إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

3 - النقل من محافظة إلى محافظة أخرى.

4 - فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى.

5 - تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

6 - إعادة إرسال الرقم السري.

7 - استعلام عن صرف البطاقة.

8 - استعلام عن حالة طلب.

9 - رأي المواطنين بالمخبز.

10 - استعلام مكاتب التموين.

وأشارت مصادر في وزارة التموين، لـ«الوطن»، إلى أنّ موقع دعم مصر سيعود قريبا، وأن عمليات الإصلاح لن تستغرق مزيدا من الوقت، من أجل عودة الخدمات التموينية المتاحة عليه.

فيما أوضحت المصادر، أنه على المواطنين الراغبين في إتمام طلبات البطاقات التموينية التوجه لبوابة مصر الرقمية والتي تقدم نفس الخدمات التي يقدمها موقع دعم مصر.