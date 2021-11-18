«الصحة» تزف بشرى بشأن تطعيم السيدات المرضعات بلقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن تطعيم الوزارة للسيدات المرضعات بلقاح كورونا، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الوزارة لم تفرض اللقاح على السيدات المرضعات، ولكن وجدت مجموعة منهن لديهن الرغبة في أخذ اللقاح وبعد دراسة الأبحاث والإطلاع على كل النتائج التي تبينت على هذه الفئة وجد أنه لا يوجد أي أضرار من أخذ اللقاح على السيدات المرضعات وتم تطعيمهن باللقاح.

تطعيم السيدات المرضعات: شرط الموافقة على الشروط

وأكد المصدر على أن السيدات المرضعات الحاصلات على لقاح كورونا لا يوجد أي آثار جانبية عليهم بعد أخذ اللقاح، مشيرا إلى أنه قبل أخذ اللقاح لابد من الموافقة على شروط أخذ اللقاح والتي من ضمنها معرفة نوع اللقاح والأعراض الجانبية عليهم.

وتابع المصدر أن اللجنة العلمية في التوقيت الحالي تعكف على العمل لتحدث بروتكول علاج كورونا في النسخة السادسة منه من أجل رفع نسب الشفاء وتعزيز المناعة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى ارتفاع معدلات الوفاة خلال الأسبوع الماضي من فيروس كورونا، ولكن الوفيات بالنسبة لعدد السكان تعتبر مصر من أقل الوفيات على مستوى العالم وهذه النسبة وإن كانت بسيطة فهي تعبر عن الحالات الحرجة المحتجزة داخل الرعايات.

حقيقة ارتفاع معدلات وفيات كورونا في مصر

وأوضح المصدر أن مصر في ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا وهناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات، ولكن ليست ارتفاعا في حدة الإصابات وهناك فرق، فالحدة تعني ارتفاعا في شدة الأعراض ولكن الموجة الرابعة ليست كذلك هي ارتفاع في الإصابات ولكن أعراض بسيطة ومتوسطة فقط.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروي كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 289533 حتى اليوم.