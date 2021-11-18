طريقة معرفة إذا كانت شهادة كورونا مزورة أم لا.. متحدث الصحة يجيب

يبحث الكثير من المواطنين والموظفين عن طريقة معرفة إذا كانت شهادة كورونا مزورة أم لا، وذلك عقب تحذيرات وزارة الصحة من تداول أي شهادة مزورة من أجل التحايل على القانون والدخول المنشآت الحكومية دون الحصول على اللقاح، وحددت الصحة عدة سمات للتأكد أن الشهادة غير مزورة ويسمح لحامليها الدخول لكافة المنشآت الحكومية.

4 طرق تميز سهادة تطعيم كورونا الأصلية عن المزورة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك طريقة معرفة إذا كانت شهادة كورونا مزورة أم لا، مشيرًا إلى أن قرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح للمقار الحكومية في صالح الموظفين وحمايتهم من الإصابة بكورونا.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن»، أنه لا يمكن تزوير شهادات «QR code» الخاصة بإثبات الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح أم لا، موضحًا أن فكرة تزوير شهادات التطعيمات الورقية أو الخاصة بـ«QR code» يعرض الشخص المزور لإجراءات قانونية وعقوبات كبيرة وفقا للوائح والمواد المختصة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هناك شروط للتأكد من شهادة تطعيم كورونا وتتمثل هذه الخصائص في أن «متن الورق المطبع به الشهادة، العلامة المائية الموضوعة على الشهادة، رمز «qr code» الموجود بالشهادة، الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة».

جميع التطعيمات الخاصة بلقاح كورونا آمنة تماما وفعالة

أكد عبدالغفار، أن جميع التطعيمات الخاصة بلقاح كورونا آمنة تماما وفعالة، لكنها لا تمنع الإصابة بالفيروس بشكل كامل وهو ما يتطلب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة التي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، لابد من وجود مسافة تباعد اجتماعي وجسدي متر على الأقل، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة.