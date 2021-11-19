حظك اليوم برج السرطان الجمعة 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بالحنان والعاطفة، فهو يمتلك الكثير من المشاعر والعواطف التي يمكنه مشاركتها مع الآخرين، وهي كذلك ما تجعله شخصًا يمكن الوثوق به، كما أنه يمنح الدفء والحنان للجميع، وذلك بفضل عاطفته وحساسيته العالية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

خسوف القمر في منزلك الحادي عشر يمدك اليوم بالإصرار على القيام بواجبك، ويقف بجانبك الأصدقاء.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم الضغوط.. تجد اليوم أن لديك مخزونا من المشاعر والأحلام الواعدة وتعبر عن ذلك لمن تحب.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.