حظك اليوم برج السرطان الخميس 18-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان لا يأتمن أحد على أسراره، ونادرًا ما يثق في شخص للنهاية، فهو كثير التشاؤم وكثير المخاوف من عدة أشياء أهمها الموت والفشل.ِ

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تركّز على القيام بواجبك نحو الأهل والأخوة، وقد تساعدك الأفلاك اليوم على بحث أمور معلقة واتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك نحو القيام بجهود كبيرة لدعم الأحباب والأصدقاء وتحصل في المقابل على دعمهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.