حظك اليوم برج الأسد الجمعة 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يُعتقد أن مواليد برج الأسد عاطفيون وصادقون، ويُظهرون مشاعرهم بكل سهولة ووضوح، كما يُعتقد أنهم مسليون، ومخلصون، وكريمون للغاية تجاه أحبائهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

خسوف القمر معاكس فلا تدع سرعة الانفعال تصل بك اليوم إلى حد التهور.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

مواجهة الشمس للقمر قد تعيدك لذكريات مؤلمة.. فلا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتتسبب لك في حالة توتر.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.